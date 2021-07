Gminny Piknik Rodzinny w Podwiesku. Zobaczcie zdjęcia

Na uczestników czekała moc atrakcji. Dmuchane zjeżdżalnie, basen kulkowy, megadart, konkurencje dojenia krowy i kozy na czas - to niektóre z punktów programu przygotowanego przez ekipę Cacy Team. Kolejka chętnych do udziału w biegu w dwu- i trzyosobowych spodniach nie miała końca, a przeciąganie liny trzeba było powtarzać kilka razy, by wszystkie chętne dzieci mogły wziąć w nim udział. Najmłodsi ustawili się do stanowiska malowania twarzy. Była też żywa maskotka z koszem pełnym słodkości.

Zabawy dla dzieci, szczepienia dla dorosłych

A co przygotowano dla dorosłych? Konsultacje z programu Czyste Powietrze, a tam informacje o nowoczesnych i ekologicznych metodach ogrzewania, warunkach jakie trzeba spełnić, by uzyskać dofinansowanie. Działał terenowy Punkt Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w którym na wszystkich chcących wziąć udział w badaniu statystycznym czekał z pomocą pracownik Urzędu Gminy Chełmno. Była okazja do zaszczepienia się przeciw COVID-19 - działał Mobilny Punkt Szczepień, w którym szczepiono chętnych bez rejestracji jednodawkowym preparatem firmy Janssen (Johnson&Johnson). Dla zaszczepionych oraz tych, którzy podczas imprezy zadeklarowali chęć zaszczepienia się przeprowadzony został konkurs, w którym do wygrania były m. in. vouchery na zakupy w sklepie ogrodniczym.