Ranking samorządów z powiatu chełmińskiego według Rzeczpospolitej

Jak informują organizatorzy, w tegorocznej edycji można było uzyskać 107 pkt. (30 w kategorii finanse i rozwój, 38 w kategorii dbałość o mieszkańców, 29 w kategorii czyste środowisko i 10 w kategorii zarządzanie). Wysokie miejsce w zestawieniu ogółem nie oznacza, że we wszystkich obszarach dane miasto czy gmina uzyskała najlepsze wyniki. Z jednej strony może to świadczyć o równym zaspokajaniu różnych, czasami przeciwstawnych potrzeb mieszkańców, z drugiej to pewne wskazówki, gdzie jeszcze można się poprawić.

Ranking to: 65 miast na prawach powiatu, 878 gmin miejskich i miejsko-wiejskich, 1533 gmin wiejskich.

Wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich Chełmno zajęło 229 miejsce uzyskując 46,66 pkt. Jak jest z innymi gminami? Zobaczcie w galerii.