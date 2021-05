Golub-Dobrzyń. Parking zamiast parku na Placu Tysiąclecia wbrew woli mieszkańców - wracamy do sprawy

- Radni są przedstawicielami mieszkańców i ewidentnie widać, że mieszkańcy nie chcą tego parkingu, także radni którzy byli za powinni być rozliczeni przy następnych wyborach. Szkoda 15 tys. wyrzuconych na dokumentację, od początku był to zły pomysł. Ale lepiej zreflektować się na początku niż brnąć w błędne założenie, bo poniosło się 10 % kosztów. Argument o ważności pozwolenia na budowę, to żaden argument i to że jego ważności kończy się w październiku 2021. Dlaczego tak bardzo Urząd chce konsultować starówkę golubską i tak bardzo nie chce konsultować dobrzyńskiego parkingu? Brak konsekwencji na zupełnie elementarnym poziomie – uważa pan Marcin.

Podobnych głosów jest więcej.

- Zdecydowana większość mieszkańców jest przeciwna tej inwestycji. Być może warto jednak znaleźć chociażby jakąś alternatywę i stworzyć miejsca parkingowe w innym miejscu. Jednak warto zastanowić się w jakim celu są one tworzone? Nasze miasto można spokojnie przejść na pieszo, w okolicy również można zaparkować i przejść 200m do budynku Urzędu Miasta. Jeśli petentom brakuje miejsc - być może warto przeznaczyć kilka miejsc na postój czasowy? Rada Miasta zna już przecież zdanie mieszkańców, więc nie bardzo rozumiem decyzji, która zapadła. Po tak burzliwej dyskusji na ten temat zastanawia mnie fakt w jakim charakterze zasiadają radni, skoro nie liczą się ze zdaniem mieszkańców? Dokumentacja planowanego przedsięwzięcia, którą na mój wniosek otrzymałam jest z 2018 roku, gdzie widnieją oba etapy inwestycji - miasto chce zrealizować tylko 1 etap, zatem dokumentacja musiałaby zostać ponownie wykonana, co wiąże się i tak z kolejnymi kosztami. W związku z tym wydaje mi się, że kwota 15,9 tyś. zł w skali miasta nie jest czymś strasznym w porównaniu do nieodwracalnych skutków zabetonowania zielonej przestrzeni. Nasze centrum miasta prosi się o to, aby o nie zadbać, ale na pewno nie w ten sposób. Skoro miasto podjęło współpracę z uczelnią, może będą mieli pomysł na tę przestrzeń. Poza tym jeśli jesteśmy przy temacie komunikacji miejskiej - czy obie inwestycje przypadkiem się ze sobą nie gryzą? Z jednej strony chcemy stawiać na komunikację zbiorową (którą popierają mieszkańcy), a z drugiej nowym parkingiem wspierać indywidualną komunikację kołową. Może jednak warto wesprzeć ruch rowerowy? Rowery miejskie, ścieżki rowerowe, wiaty na rowery - w krajach zachodnich zdecydowanie stawia się na takie środki lokomocji, wykluczając ruch samochodowy z centrów miast – pisze pani Kinga.