Gospodarze w Polsce i w regionie liczą na protesty rolników w Niemczech. "Ich Komisja Europejska posłucha najprędzej"

- Cały dzień jeździliśmy po okolicznych drogach trąbiąc, migając długimi światłami i z czerwonymi taśmami, przywiązanymi do lusterek - to symbol protestów rolniczych w Niemczech. W przerwach ustawialiśmy się jeden za drugim na poboczu, gdzie byliśmy częstowani kiełbaskami. Szef z sąsiadami zorganizowali piknik protestacyjny, do którego przyłączali się inni rolnicy i nie tylko, także zwykli konsumenci, którzy chcą jeść lokalne produkty, a nie przywiezione z Ukrainy, RPA czy Urugwaju.