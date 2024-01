Uwaga na fałszywy materiał siewny, głównie kukurydzę. „Pochodzi z nielegalnych fabryk na Ukrainie”

- Atrakcyjne cenowo oferty materiału siewnego, pochodzącego najczęściej z państw nienależących do Unii Europejskiej, pojawiające się w przestrzeni internetowych platform zakupowych, mogą dotyczyć nasion pochodzących z nielegalnej produkcji. Wyspecjalizowane grupy produkują podrobiony materiał siewny pakowany w graficznie podobne opakowania z fałszywymi dokumentami, etykietami i następnie wprowadzają je do obrotu – informuje Izba.

Możliwe zanieczyszczenie GMO

Podrobiony materiał siewny produkowany jest z materiałów, które nie spełniają wymagań jakościowych. Najczęściej do worków trafiają nasiona innych odmian, a w przypadku odmian mieszańcowych często jest to pokolenie F2.

Podróbki jadą z nielegalnych fabryk na Ukrainie

Syngenta uczula na to, że fabryki fałszujące nasiona używają nasion pokolenia F2. - Zupełnie innych odmian niż ich nazwa na etykiecie oraz w żaden sposób nie zapewniają jakości materiału siewnego. Użycie materiału F2 znacząco obniża plony. Dodatkowo w przypadku nasion zaprawionych do zaprawiania używają podrobionych środków ochrony roślin. Takie środki nie tylko nie gwarantują żadnej ochrony, ale mogą być wręcz niebezpieczne dla Państwa zdrowia i dla środowiska.

Grzywna i do 2 lat pozbawienia wolności

Główny Inspektorat Sanitarny informuje o karach za nieprzestrzeganie przepisów unijnych w zakresie GMO: - Kto znakuje żywność genetycznie zmodyfikowaną niezgodnie z zasadami, wprowadza ją do obrotu bez zezwolenia, nie stosuje się do decyzji w sprawie przywozu organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania jako żywność albo do ich przetwarzania, dokonuje transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w sposób niezgodny z przepisami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do lat 2.

Źródła: PIN, Syngenta, GIS