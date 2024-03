Gotowe kartki z życzeniami na Dzień Mężczyzn za darmo. Nowe pionowe projekty 2024 na MMS, WhatsApp czy Messengera

Mamy dla Was nowe propozycje kartek z życzeniami na Dzień Mężczyzn 2024 - z tekstem i grafiką, gotowe do pobrania. Można wysłać je e-mailem, MMS-em, czy za pomocą popularnych komunikatorów (np. Messenger, WhatsApp).

Jak wysłać e-kartkę z życzeniami na Dzień Mężczyzn?

Zobacz kartki na Dzień Mężczyzn 2024 - nowe, pionowe wzory

Warto wiedzieć, że Międzynarodowy Dzień Mężczyzn ma swoje tradycje zaledwie od 1999 roku w Trynidadzie i Tobago. Jest on obchodzony na świecie w różne dni. W ponad 80 krajach świętowany jest 19 listopada. W Polsce natomiast obchodzimy go 10 marca. Ma to swój związek z faktem, że w tym dniu w kościele katolickim i prawosławnym obchodzone jest wspomnienie 40 Świętych Męczenników z Sebasty. Ponadto w Polsce mamy obchodzony 30 września Dzień Chłopaka.

