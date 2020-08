Gotowy jest projekt nowego dworca we Włocławku. Wykonawca, spółka TPF, złożył wniosek o pozwolenie na budowę

Budowa nowego dworca we Włocławku jest projektem realizowanym w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Inwestycja jest finansowana ze środków własnych PKP oraz z budżetu państwa. Jej koszt to ok. 35 mln zł brutto. Planowany termin udostępnienia nowego dworca podróżnym to koniec 2022 roku.

Nowy dworzec poprawi wizerunek Włocławka

Nowy, bardziej funkcjonalny obiekt zastąpi dotychczasowy budynek dworca kolejowego we Włocławku. Jego powierzchnia została zwiększona z planowanych pierwotnie 1200 m kw. o ponad 1000 m kw, co poprawi komfort korzystania z obiektu przez podróżnych oraz najemców.

- Cieszę się, że oprócz modernizacji linii kolejowych oraz unowocześniania taboru, inwestycje obejmują również dworce. Nowe oblicze zyskują nie tylko te w największych miastach, czy tam, gdzie znajdują się węzły przesiadkowe. Wkrótce taką nowoczesną wizytówkę zyska Włocławek. To ważne dla mieszkańców i regionu - mówi Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.