Grand Prix dłużej na Motoarenie! Toruń partnerem Discovery

Wszystkie szczegóły nowego kontrakty zostały już ustalone. Już w piątek, przed wielkim finałem cyklu 2021 na Motoarenie, Discovery oficjalnie ogłosi, że Toruń nadal będzie organizował żużlowe mistrzostwa świata. Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, nowa umowa będzie obejmować przynajmniej trzy najbliższe lata.

Tym samym Toruń jest drugim polskim miastem, które dobiło targu z Discovery. Wcześniej ogłoszono, że turniej zostaje także na PGE Narodowym w Warszawie. O pozostałe jedno miejsce w kalendarzu dla Polski toczy się rywalizacja Wrocławia i Gorzowa.

Amerykański gigant medialny przejął prawa do Grand Prix z rąk BSI, które rządziło cyklem przez ponad dwie dekady. Discovery planuje wpompować w żużel miliony dolarów i spróbuje stworzyć z czarnego sportu markę globalną.

Do tej pory Toruń płacił za prawa do organizacji turnieju od miliona do 2 mln złotych za sezon (najwyższe stawki były na początku współpracy z BSI). Wartość nowej umowy, według naszych informacji, jest zbliżona. Tyle że Discovery oferuje miastom-gospodarzom znacznie więcej. To Amerykanie przejmują na siebie część kosztów organizacyjnych, wykładają ćwierć miliona euro na promocję turnieju, a nawet na własny kosz postawią miasteczko dla kibiców. Dochód z takiej imprezy to nawet 2 mln zł i zwykle te pieniądze zasilają budżet Apatora Toruń.