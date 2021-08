Granty dla autorów publikacji o Sępólnie? Taki pomysł ma radny Artur Juhnke

- Program przeznaczony byłby na wspieranie przedsięwzięć wydawniczych, publikacji, książek, zeszytów historyczny etc., związanych z gminą Sępólno. Celem byłoby wydawanie publikacji, być może nawet cyklicznych, skierowanych na odkrywanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o gminie: jej historii, kulturze, przyrodzie, geografii. Wielu mieszkańców pisze nawet ciekawe prace dyplomowe o naszej gminie. Być może warto to udokumentować i przeznaczyć na ten cel kwotę, na przykład, 5 tysięcy złotych, co ułatwi taką publikację. Poszerzyłoby to na pewno wiedzę samych mieszkańców, jak i byłoby niezłym materiałem promocyjnym na zewnątrz - zaproponował Artur Juhnke.