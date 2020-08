Granty dla eksporterów z Kujaw i Pomorza. Mogą dostać nawet 900 tysięcy złotych. Do kiedy wnioski? [zasady]

- Wsparcie kierujemy do przedsiębiorców chcących rozwijać eksport i kooperować z partnerami z zagranicy. To istotna pomoc dla firm, które planują na przykład uczestniczyć w zagranicznych targach lub w inny sposób umiędzynarodowić swoją produkcję czy usługi. Dotacja jest bezpośrednia i bezzwrotna. Zachęcam do sięgania po te środki – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Na co granty dla eksporterów?

Granty są dedykowane przedsiębiorstwom, które posiadają potencjał eksportowy oraz chcą wejść na nowe rynki zagraniczne. Można je wykorzystać na udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy oraz zwiedzających, a także na organizację wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych. Środki pozwolą również na usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej, projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych, wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów oraz adaptację produktów i usług do norm i wymagań rynków zagranicznych.