Grób powstańca wielkopolskiego w Tucholi zostanie poddany renowacji. To zasługa ZHP

Radny tuż przed sesją rozmawiał z księdzem proboszczem Ireneuszem Kalfem, od którego dowiedział się, że grobem zainteresowali się harcerze z tucholskiego hufca: - Być może temat jest już nieaktualny, ale nie wiem, czy w planach harcerzy jest remont nagrobka . Faktycznie, dzięki staraniom Hufca ZHP z Tucholi grób Teodora Spychalskiego po wielomiesięcznych poszukiwaniach informacji źródłowych i kwerendach archiwalnych (w tym w Wojskowym Biurze Historycznym, Archiwum Wojskowym w Toruniu, Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni) został wpisany do Ewidencji Grobów Weteranów Walk o Wolność i Niepodległość Polski. Mogiła została objęta opieką przez Hufiec ZHP w Tucholi, który złożył też wniosek do Instytutu Pamięci Narodowej o sfinansowanie jego renowacji. Grób będzie również ujęty w Rejestrze Powstańców Wielkopolskich. Jeden ze szczepów ZHP z Tucholi nosi się z zamiarem przyjęcia imienia śp. Teodora Spychalskiego.

Harcerze z Tucholi o majorze Teodorze Spychalskim

"Harcerze naszego Szczepu już oficjalnie, przejmują opiekę nad nagrobkiem mjra/komandora WP Teodora Spychalskiego. Po otrzymaniu informacji z IPN wiemy, że mamy do czynienia z osobą zasłużoną. Major Teodor Spychalski brał udział w Powstaniu Wielkopolskim przygotowując rekrutów. Sam dołączył do oddziałów pod koniec oficjalnego zakończenia Powstania. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, Szef Łączności Sztabu Lądowej Obrony Wybrzeża. W trakcie kampanii wrześniowej brał czynny udział w obronie Oksywia bezpośrednio współpracując w zakresie łączności z gen. Dąbkiem. Aresztowany, wojnę spędził w obozie jenieckim. Po wojnie podjął służbę wojskową w Marynarce Wojennej jako specjalista łączności. Zmarł najprawdopodobniej w 1951 r., choć na nagrobku widnieje data 1952. Dla przypomnienia był to okres czystek w MW. W dokumentach istnieją dowody na to, że był bardzo dobrym fachowcem w swojej dziedzinie. Między innymi opracował sposób prowadzenia łączności, gdy urządzenie nadające jest w ruchu np. w aucie. To nie koniec naszych poszukiwań". (źródło - FB Hufiec ZHP Tuchola)

