Groźny wypadek na skrzyżowaniu ulic Kruszyńska - Zbiegniewskiej we Włocławku [zdjęcia]

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło we wtorek 14 września około godziny 18 na skrzyżowaniu ulicy Kruszyńskiej z ulicą Zbiegniewskiej.

Zderzyły się tam dwa samochody osobowe marki Seat i Toyota. W wyniku tego zdarzenia drogowego poszkodowane zostały dwie osoby, które zostały przewiezione do szpitala we Włocławku. Jedna z osób poszkodowanych trafiła do szpitala z podejrzeniem złamania ręki.

Na miejsce zdarzenia wysłano dwa zastępy straży pożarnej z ulicy Rolnej, dwie karetki pogotowia z Włocławka i Brześcia Kujawskiego oraz policję z Włocławka.