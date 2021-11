Grożono Radosławowi Sikorskiemu. Europarlamentarzysta opublikował treść maila z pogróżkami

W liście możemy przeczytać m.in. "Ty szwabska ku... Jakim prawem pojawiasz się na cmentarzu polskich Bohaterów i bezcześcisz go?". Dalej są inwektywy przeplatane takimi słowami: "Nie będę miał litości. A jak chcesz zostać w Unii, to w Brukseli zostań na stałe. My wychodzimy. Wy... z Polski kolaborancie zanim będzie za późno".

Nadawca e-maila dodaje, że Radosław Sikorski - według niego - powinien wyjechać razem z Wandą Tkaczyk-Stawską, 94-letnią uczestniczką Powstania Warszawskiego, która niedawno podczas demonstracji w obronie Polski w UE, odniosła się do kontrdemonstrujących narodowców.

Wróćmy do maila przesłanego do Radosława Sikorskiego. Jego autor dodaje, że zostanie bohaterem jak Stefan W. To ten, który dwa lata temu zamordował Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.