Planeta jest w obliczu katastrofy. W kujawsko - pomorskim walczymy, by natura była nam bardziej przychylna

Natura pokazuje swe gniewne oblicze coraz częściej, także na Kujawach i Pomorzu - pojawiają się susze i nawalne deszcze, marnowane są uprawy, drzewa łamią się jak zapałki. Ale nie oznacza to, że przez ostatnie lata nic dla środowiska nie zrobiliśmy.

Wodę mamy coraz czystszą

Dobrym przykładem jest stan Brdy w Bydgoszczy. Zanim ścieki komunalne skierowano do nowej oczyszczalni, każdej doby do rzeki trafiało ok. 100 tys. m sześciennych nieczystości.