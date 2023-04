Grudziądz ma nową Młodzieżową Radę Miejską. "Jesteśmy ambitni i pełni zapału". Zobacz zdjęcia

Nowa Młodzieżowa Rada Miejska w Grudziądzu

W głosowaniu zwyciężył Jakub Kaźmierczak i to on został wybrany na przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej Grudziądza VI kadencji.

Do wyborów przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej zgłoszono dwóch kandydatów, obu z Zespołu Szkół Mechanicznych. Byli to: Jakub Kaźmierczak oraz Kewin Dłużyński.

Dorośli samorządowcy trzymają kciuki za młodzieżowych radnych

- Chcielibyśmy od was dużo wsparcia - do młodzieżowych radnych mówił Łukasz Kowarowski, przewodniczący dorosłej Rady Miejskiej Grudziądza. - Proszę o wsparcie i mówienie młodym głosem czego młode pokolenie potrzebuje.

- Bycie radnym to wielka nobilitacja. Pamiętajcie, że to także duża odpowiedzialność i wyzwanie. To, że stanęliście do wyborów świadczy o waszym zaangażowaniu. Od waszego zaangażowania zależy jak za 20-30 lat będzie wyglądał Grudziądz, jak będzie wyglądała Polska - mówił z kolei Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. - Pokładamy w was wielkie nadzieje, bo w was jest przyszłość.