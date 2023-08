Grudziądz przekazał walczącej Ukrainie miejski autobus. Prezes MZK ma ważny apel [zdjęcia, wideo]

Autobus miejski, który dotąd woził pasażerów po Grudziądzu teraz będzie pełnił funkcję pojazdy dzięki któremu żołnierze będą dowożeni do punktów medycznych. - Miesiąc temu zgłosiła się do nas pani wójt gminy Verba Kamila Kotvicka z prośbą o darmowe przekazanie autobusu do ewakuacji rannych z frontu - opowiada Paweł Maniszewski, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Grudziądzu. - Oczywiście rozpatrzyliśmy prośbę pozytywnie. Mieliśmy tylko jeden warunek: chodziło o czas. Mogliśmy przekazać autobus dopiero teraz, gdyż dotąd jeździł jako komunikacja zastępcza za tramwaj. A tramwaje, przypomnę, wróciły na całej linii na tory od 21 sierpnia.

Prezes MZK, Paweł Maniszewski podczas przekazania pojazdu wyjaśniał, że został on przygotowany do dalszego, bezpiecznego użytku: - Jest po przeglądzie, został zrejestrowany na gminę Verba. Do pokonania do granicy ma 800 kilometrów, a następnie kolejne 1000 na front.

Pojazd jest z 2007 roku. Zanim trafił do Grudziądza, jeździł w Białymstoku czyli wraca na ścianę wschodnią, tyle że głębiej.