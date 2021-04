Grudziądz. W Urzędzie Skarbowym brakuje jeszcze kilkunastu tysięcy PIT-ów. A termin ich składania mija już w piątek

W grudziądzkim Urzędzie Skarbowym spodziewają się około 60 tysięcy rozliczeń podatkowych za ubiegły,2020 rok. Zdecydowana większość z nich to PIT-y 37 i 38.

- Otrzymaliśmy już około 42 tysiące zeznań podatkowych. Ponad 80 proc. z nich to zeznania złożone elektronicznie - mówi Maciej Kastner, rzecznik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu.

Rosnąca liczba zeznań składanych elektronicznie to tendencja, która utrzymuje się od kilku lat. Liczba osób, które wybrały taki sposób rozliczenia się z fiskusem, zdecydowanie wzrosła w ubiegłym roku, kiedy to pierwszy raz złożenie PIT-a papierowego utrudniła pandemia koronawirusa.

- Ale to ten rok zapowiada się na rekordowy pod względem liczby zeznań podatkowych złożonych elektronicznie. I bardzo dobrze, bo rozliczenie się przez internet jest i szybkie, i łatwe, nie wymaga przychodzenia do urzędu i można go dokonać o każdej porze dnia i nocy - mówi Maciej Kastner.