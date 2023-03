Grudziądzanie w ogólnopolskim finale plebiscytu "Osobowość roku 2022"! Finisz głosowania już dziś, 23 marca

Grudziądzanie w ogólnopolskim finale plebiscytu "Osobowość Roku 2022"

Oboje najpierw zdobyli tytuły „Osobowości roku 2022” w Grudziądzu:

Agata Misiak w kategorii „Kultura”,

w kategorii „Kultura”, a Kornel Jackowski w kategorii „Biznes”.

To otworzyło im bramy do finału wojewódzkiego, w którym również zdobyli najwięcej głosów. I tym samym awansowali do ogólnopolskiego finału plebiscytu. Głosowanie w nim trwa już tylko dziś (23 marca) do godziny 21!