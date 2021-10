Grudziądzki szpital pierwszym laureatem nagrody Grudziądzkiego Flisaka. Za walkę z koronawirusem

A już w środowy wieczór, podczas koncertu w Centrum Kultury Teatr zorganizowanego dla pracowników szpitala, prezydent wręczył tę statuetkę załodze grudziądzkiej lecznicy.

W imieniu pracowników szpitala, statuetkę odebrał dyrektor Maciej Hoppe.

Biuro prasowe ratusza informuje: "Nagroda jest wyróżnieniem szczególnym także o tyle, o ile stanowi ona formę podziękowania dla personelu Regionalnego Szpitala Specjalistycznego za zaangażowanie w walkę z COVID-19. W tej nierównej czasem rozgrywce, w której stawką było ludzkie życie i zdrowie, to właśnie ludzie związani ze Szpitalem wielokrotnie stawali na pierwszej linii frontu. Ofiarność i poświęcenie przedstawicieli zawodów medycznych niejednemu z nas ocaliły życie, tak że dzisiaj wielu ma wobec służby zdrowia ogromny dług wdzięczności. To prawdziwi bohaterowie trudnego czasu pandemii. Z tej przyczyny to właśnie ich uznano za godnych wyróżnienia Nagrodą Grudziądzkiego Flisaka, a Regionalny Szpital Specjalistyczny został pierwszym jej laureatem."