Ratownicy medyczni z SOR-u szpitala w Grudziądzu złożyli wypowiedzenia. Czy SOR-owi groził będzie paraliż? [AKTUALIZACJA]

AKTUALIZACJA. PIĄTEK 1 PAŹDZIERNIKA. MAMY KOMENTARZ PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

- Prezydent Grudziądza jest zatroskany i zaniepokojony sytuacją związaną ze złożonymi przez ratowników medycznych z SOR-u wypowiedzeniami. Ponadto jest w stałym kontakcie z dyrekcją szpitala i wyraża nadzieję, że sytuacja zostanie jak najszybciej rozwiązana podobnie jak z ratownikami zespołów wyjazdowych - mówi Karol Piernicki, rzecznik prasowy prezydenta Grudziądza. - Jednocześnie prezydent podkreśla, że problem związany z ratownikami medycznymi jest ogólnopolski, a nie tylko grudziądzki

Czekamy również na stanowisko dyrekcji szpitala.

Ratownicy z zespołów wyjazdowych wynegocjowali stawkę: 47 zł plus 30 proc. ministerialny dodatek za tzw. gotowość.

Rozmowy z dyrekcją szpitala trwały od dłuższego czasu. Jest to stawka tożsama z wynegocjowaną np. przez ratowników z pogotowia w Bydgoszczy. Początkowo ratownicy ubiegali się o stawkę rzędu 50 zł plus 30. proc. dodatek obiecany w drodze porozumień przez Ministra Zdrowia.