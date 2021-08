Grupa PKP, PKN ORLEN i PESA będą współpracować przy wdrażaniu technologii wodorowych w transporcie szynowym. Porozumienie podpisane!

Podpisane porozumienie potwierdza wolę współpracy PKP S.A., PKN Orlen S.A. i PESA S.A., która będzie ukierunkowana na promocję rozwoju transportu kolejowego opartego o wodór i wzajemne wsparcie działań zmierzających do wdrożenia technologii wodorowych w transporcie szynowym.

- Wdrożenie technologii wodorowych w transporcie szynowym może mieć kluczowe znaczenie dla przyspieszenia rozwoju tych technologii w Polsce oraz dla znaczącego ograniczenia emisji CO2 w transporcie, co przyczyni się do osiągnięcia wskaźników wynikających z celów klimatycznych stawianych przez Unię Europejską. Grupa PKP ma świadomość roli, jaką może odegrać w tym procesie, stąd nasza decyzja o współpracy z PKN Orlen i PESA, przedsiębiorstwami, które rozpoczęły prace nad zastosowaniem w kolejnictwie taboru napędzanego wodorem oraz przygotowania infrastruktury umożliwiającej jego tankowanie. Transport kolejowy charakteryzuje się dużą przewidywalnością, rozwiniętym obszarem planistycznym i restrykcyjnymi zasadami prowadzenia ruchu pociągów. To sprawia, że kolej może i powinna angażować się prace nad szerokim zastosowaniem paliw alternatywnych – powiedział Rafał Zgorzelski, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.