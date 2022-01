Grupa wolontariuszy pomaga fundacji Inter Pares pod Golubiem-Dobrzyniem. Zobacz zdjęcia

Schronisko dla zwierząt Fundacji Inter Pares, które działa w Kujawsko-Pomorskiem, a dokładniej w gminie Radomin pilnie potrzebuje wsparcia. - Znalazło się w bardzo ciężkiej sytuacji finansowej. Do tej…

- Fundację prowadzi niesamowita kobieta Iwona Sawicka, która całym sercem oddana jest zwierzętom. Jeśli chcecie adoptować psa to absolutnie wybierzcie się około 10 km od G-D, a dokładnie do Rodzonego 25 (najlepiej w Konstancjewie przejechać przez most na słynnych Bobrowiskach i już prawie jesteście). Dlaczego warto adoptować psa z fundacji Inter Pares? Psy są bardzo zadbane, socjalizowane, zwierzęta żyją w pełnej symbiozie. Lubią się, spędzają razem czasem, człowiek buduje z nim nieustannie relacje. Iwona zna temperament każdego psa doskonale dopasuje Wam towarzysza takiego jakiego szukacie – informuje radna z Golubia-Dobrzynia Dominika Piotrowska.