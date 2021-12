Grzegorz Kaczmarek: - Trzeba ograniczyć konsumpcję i pracę na rzecz czasu dla siebie

- Ubiegłoroczne święta w zamknięciu, oddaleniu były bardzo trudne, a i tegoroczne nie należały do najłatwiejszych.

- Z moich obserwacji wynika, że spora część osób specjalnie nie zmieniła swoich tradycyjnych zachowań rodzinnych i świątecznych. Na pewno jest wśród nas część bardziej zdyscyplinowana, obawiająca się o zdrowie swoich i bliskich. Pewnie to oni zdecydowali się ograniczyć kontakty, może nawet izolować, w przekonaniu, że w ten sposób chronią starszych rodziców, czy małe dzieci.

- Tegoroczne święta były przereklamowane, nawet kalendarz nam nie sprzyjał. Kto to widział święta w weekend!

- Żyjemy w straszliwie zabieganym świecie, gdzie tęsknimy za każdą chwilą wytchnienia, tak zwanym wolnym czasem, a później, kiedy już go mamy, przeznaczamy go na zakupy, przygotowania świąteczne czy nadrabianie zaległości. Nieprzypadkowo według badań Polacy należą do najbardziej zapracowanych społeczeństw świata! Pracujemy po to, żeby konsumować, zaspokoić coraz bardziej wymyślne potrzeby, a konsumujemy coraz więcej, dlatego musimy na to zapracować. Stąd kierat, w który wpadliśmy.