Grzegorz Zengota pożegnał się z bydgoskimi kibicami [zdjęcia] m

Grzegorz Zengota odchodzi z Polonii - to już przesądzone. Żużlowiec, który w minionym sezonie pełnił rolę kapitana bydgoskiej drużyny, zaprosił kibiców na pożegnalne spotkanie. Mógł liczyć na pozytywny odzew (również w mediach społecznościowych), bo przez czas startów z Gryfem na plastronie, zyskał spora sympatię żużlowych fanów. Ich serca podbił już w 2020 roku, gdy dołączył do drużyny w końcówce sezonu i pomógł Polonii utrzymać się w lidze. Ten rok nie był dla niego tak udany - głównie przez prześladujące go kontuzje. Po sezonie nie doszedł zaś do porozumienia z prezesem Jerzym Kanclerzem i ich drogi się rozeszły. Zengota znalazł nowy klub. W piątek oficjalnie ogłosił to bydgoskim kibicom, podczas spotkania w klubie Metro Express w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia >>>