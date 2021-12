Gwiazdy walczą o mistrzostwo w szachach błyskawicznych, Bartosz Soćko pokonał Magnusa Carlsena

Niemal trzystu zawodników i zawodniczek rywalizuje w Warszawie w sumie o milion dolarów w puli nagród finansowych. Po pierwszym dniu walki prowadzą Levon Aronian (USA) i Bibisara Assaubajewa z Kazachstanu.

Mistrzostwa świata w szachach szybkich i błyskawicznych odbywają się już od świątecznej niedzieli, a jutro będziemy świadkami ostatecznych rozstrzygnięć w szachach błyskawicznych oraz dekoracji medalowej. Na nią czekają także zwycięzcy rywalizacji w kategorii szachów szybkich. Przypomnijmy, że w rywalizacji panów triumfował niespodziewanie 17-letni Nodirbek Abdusattorow z Uzbekistanu. Najwyżej sklasyfikowany z Polaków Jan Krzysztof Duda uplasował się na 5. miejscu. Mistrzynią świata została z kolei Rosjanka Aleksandra Kostieniuk, Oliwia Kiołbasa zajęła 29. lokatę. Teraz światowa elita walczy o mistrzostwo świata w szachach błyskawicznych.

– Spośród kibiców czy osób mnie zaznajomionych z topowymi szachami na świecie to faktycznie ten wynik może się wydawać olbrzymią niespodzianką – komentuje trener reprezentacji Polski Bartosz Soćko. Uzbek startował z bardzo dalekim numerem startowym, gdyż w porównaniu z Carlsenem, Dudą czy Nakamurą jego ranking był niski. Ale z drugiej strony ci, którzy „siedzą” w szachach zdają sobie sprawę, że mamy do czynienia z jednym z najbardziej utalentowanych juniorów na świecie. To oczywiście nadal jest niespodzianka, lecz można ją przyjąć jako trochę mniejszą, znając potencjał tego gracza.