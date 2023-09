Handlowcy nie wyrabiają celów sprzedaży. Nie motywują ich nawet premie? Tak zarabiają Agnieszka Domka-Rybka

Na wysokość wynagrodzenia handlowców wpływa doświadczenie, branża, odpowiedzialność stanowiska, znajomość języków obcych oraz lokalizacja miejsca zatrudnienia. Lucyna Nenow

17 proc. handlowców otrzymuje stałą premię bez względu na wyniki sprzedażowe, 48 proc. z pracowników sprzedaży odbiera ją w cyklu miesięcznym. Jeżeli chodzi o wymagania konieczne do uzyskania premii, prawie 19 proc. pracowników działu sprzedaży uznaje narzucone cele za trudne do zrealizowania, a tylko 10 proc. za zdecydowanie lub raczej łatwe do osiągnięcia. Wiemy, ile można "wyciągnąć" w takiej pracy.