Hazard w Grudziądzu. Nalot celników na lokale z automatami do gier. Nielegalny biznes był sterowany zdalnie. W tle groźne narkotyki

W sumie zarekwirowano siedem nielegalnych automatów do gier. Były podłączone do zasilania i gotowe do gier. Funkcjonariusze na miejscu przeprowadzili kontrole, które potwierdziły hazardowy charakter urządzeń.

- Siłowe otwarcie pomieszczeń wewnętrznych w lokalach pozwoliło dodatkowo na zabezpieczenie m.in.: routerów do monitoringu online oraz dokumentacji i zapisków związanych z wykrytym procederem - informuje starszy inspektor Katarzyna Orlikowska-Maliszewska z działu komunikacji Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

Ponadto w wyniku przeprowadzonej wspólnie z policjantami akcji, celnicy także zabezpieczyli gotówkę przeznaczoną na wypłaty ewentualnych wygranych oraz znajdującą się w automatach, w kwocie 9,5 tys. zł.