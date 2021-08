Helena Wiśniewska z Zawiszy Bydgoszcz prywatnie. Oto zdjęcia brązowej medalistki z Tokio [galeria] DS

Helena Wiśniewska z Zawiszy Bydgoszcz wywalczyła brązowy medal w wyścigu K-4 na 500 metrów. Bydgoszczanka wraz z Karoliną Nają, Justyną Iskrzycką i Anną Puławską do końca walczyły o złoto z Białorusinkami i Węgierkami. To pierwszy medal kobiecej czwórki w kajakach podczas Igrzysk Olimpijskich w historii. W sumie to trzynasty medal dla biało-czerwonych w Tokio. Wiśniewska ma zaledwie 22 lata i jest najmłodszą kajakarką w osadzie. Jej trenerem klubowym jest Maciej Juhnke, który ściśle współpracuje z Tomaszem Krykiem, szkoleniowcem kadry. Wielkie gratulacje dla kajakarki Zawiszy i jej trenera. Na kolejnych stronach prywatne zdjęcie naszej brązowej medalistki z Tokio>>>