Historyczny przejazd pociągiem "Tężnia" z Torunia do Ciechocinka

- Otrzymaliśmy wsparcie z urzędów w Ciechocinku i Aleksandrowie.[/b] Z pewnością to ogromna atrakcja dla kuracjuszy, ale także historyczna przejażdżka dla mieszkańców. Sam krótko mieszkałem w Ciechocinku, gdy pociągi przestały jeździć, wyprowadziłem się. Został mi tylko bilet miesięczny do Laskowic jako pamiątka – wspomina pan Rafał. - Nasza przejażdżka miała być inauguracją połączeń. Pociągi na tej trasie miały ruszyć w marcu, później we wrześniu, a teraz wiemy, że najszybciej w grudniu 2025 roku. Pozostał niesmak, że to jednak nie będzie inauguracja trasy, mimo to fajna chwila do wspomnień.