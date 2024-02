Hitowy mecz w Toruniu. CUK Anioły podejmują Projekt Warszawa. Stawką półfinał Pucharu Polski

To jest kapitalny sezon toruńskich siatkarzy, którzy jeszcze nie przegrali oficjalnego meczu o stawkę. W II lidze zanotowali 18 zwycięstw i na cztery kolejki przed zakończeniem rundy zasadniczej zapewnili sobie pierwsze miejsce. Do tego trzeba doliczyć cztery wygrane w Pucharze Polski. Przypomnijmy, że torunianie kolejno pokonali rezerwy Trefla Gdańsk 3:0, BAS Białystok 3:0, UKS Spartę Grodzisk Mazowiecki 3:2 i Arkę Chełm 3:1. To otworzyło drzwi do spotkania z warszawianami.

- Chciałbym, żeby moi chłopcy zagrali w czwórce - mówi Krzysztof Stelmach, trener CUK Aniołów w rozmowie z Polsatem Sport. - Takie są marzenia, ale nieraz marzenia się spełniają. Nie będziemy ukrywać, że Projekt Warszawa jest zdecydowanie silniejszym zespołem. Chciałbym wziąć chłopaków na taki turniej. Szkoda, że nie obowiązują przepisy sprzed kilku lat kiedy do turnieju finałowego kwalifikowało się osiem zespołów - dodaje szkoleniowiec.