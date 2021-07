Holi Święto Kolorów na plaży miejskiej w Brodnicy. Zobaczcie zdjęcia!

Jak ukryć kaca? TOP 7 sposobów na ukrycie alkoholowego oddechu "dzień po"

Impreza była wspaniała, ale następnego dnia samopoczucie pozostawia wiele do życzenia... Syndrom dnia następnego to nie tylko ból i zawroty głowy czy problemy z żołądkiem. To także utrzymujący się alkoholowy zapach z ust, którego nie da się pozbyć zwykłym myciem zębów. Mamy 7 sprawdzonych wskazówek, jak ukryć zapach alkoholu w oddechu.