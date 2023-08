Hubert Urbański - metamorfoza prowadzącego program Milionerzy. Tak zmienił się prezenter

Jest niezwykle lubianym prezenterem. Na swoim koncie ma kilka istotnych nagród, które to potwierdzają. W 2000 roku dostał "Wiktora" za "Odkrycie telewizyjne roku" oraz "Telekamerę TeleTygodnia" w kategorii "Teleturnieje i gry". W 2006 roku w rankingu miesięcznika "Forbes" zajął 6. miejsce na liście najbardziej popularnych gwiazd polskiego show-biznesu.

Na swoim koncie ma kilka mniejszych ról aktorskich. Zagrał między innymi w takich filmach i serialach jak: Kasia i Tomek, czy Vinci. Masową rozpoznawalność Hubert Urbański zyskał głównie dzięki prowadzeniu teleturnieju "Milionerzy" , niezwykle popularnego programu w TVN. Teleturniej prowadził w latach 1999-2003 i 2008-2010. Prowadzi go również od 2017 roku do dziś.

Tak dziś wygląda Hubert Urbański. Cóż za metamorfoza

Hubert Urbański przyzwyczaił swoich widzów do swojego wizerunku. To elegancki mężczyzna ze starannie przyczesaną siwą fryzurą. Tym razem postanowił coś zmienić. Zapuścił brodę i przycina ją w dość oryginalny sposób.Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie efekty metamorfozy Huberta Urbańskiego: