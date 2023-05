Huczne obchody Dnia Strażaka w gminie Koronowo. Nowy pojazd dla OSP Mąkowarsko [zdjęcia]

W imieniu wszystkich uhonorowanych druhów – podziękowała ona za wyróżnienie: - Zdarza się, że mamy rożne zdania, ale na pewno dążymy do tego samego celu i jeśli zrobiliśmy coś dobrego to było warto.

Za całoroczną służbę dziękowali strażakom m.in.: przewodniczący Rady Miejskiej Koronowa Bogusław Guziński i Tomasz Czajka z Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy. Głos zabrał także Jarosław Herbowski, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. Kujawsko -Pomorskiego.

- W gminie Koronowo goszczę pierwszy raz. Uradowany jestem, bo widzę ducha strażackiego wśród was. Też jeżdżę na akcje. Jestem ratownikiem OSP w Wąbrzeźnie. Wiem co to w nocy zrywać się z ciepłego łóżka i biec na alarm – mówił prezes i wyliczał: OSP na Kujawach i Pomorzu liczy obecnie przeszło 800 jednostek, mamy w tych jednostkach prawie 500 młodzieżowych drużyn pożarniczych. Jest nas druhów 32 tysiące w tym 10 tysięcy strażaków ratowników OSP gotowych w każdej chwili do wyjazdu…