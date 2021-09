I Pradziejowy Bieg Przełajowy w Lasach Miradzkich i... atak szerszeni [zdjęcia, wyniki]

Bieg w Miradzu "pośród najstarszych zabytków regionu"

Zawodnicy mieli do wyboru 5- lub 10-kilometrową trasę. Biegali - co podkreślają organizatorzy - "pośród najstarszych zabytków regionu". W Lasach Miradzkich odkryto bowiem ślady kultury sprzed 5500 lat. Znaleziono tutaj kilkadziesiąt grobowców. Długość niektórych sięga nawet 160 metrów. Organizatorzy mocno to podkreślali przed i po zawodach. Chcą bowiem utworzyć tu ścieżkę tematyczną o megalitach.

Z tą wiedzę zawodnicy wyruszyli na trasę. Przebieg biegu zakłóciły niespodziewanie... szerszenie, która zaatakowały część biegaczy. Użądliły kilkunastu zawodników. Kilka osób musiało skorzystać z pomocy ratowników medycznych, którzy zabezpieczali ten bieg. Na szczęście nikt nie musiał trafić do szpitala.

- Takich biegów się nie zapomina - podkreślali z uśmiechem biegacze po zawodach. Na mecie czekała na nich ciepła strawa oraz pamiątkowe książeczki "O czym szumi las...".