Idą podwyżki, tym razem dla egzaminatorów na prawo jazdy w Kujawsko-Pomorskiem

Mieli już tego dość

Andrzej Gross , dyrektor bydgoskiego WORD-u podaje taki przykład: w roku 2013, gdy cenę egzaminu praktycznego na najbardziej popularną kategorię prawa jazdy „B” ustalono na 140 zł, średnia cena kursu wynosiła 1000 zł. Na początku 2023 roku egzamin praktyczny kosztował nadal 140 zł, a zapisując się na kurs jazdy trzeba było wyłożyć średnio 3000 tysiące. Protesty zdopingowały ostatecznie ministra infrastruktury do rozpoczęcia zmian legislacyjnych – tak, aby to już nie państwo regulowało ceny za egzaminy państwowe, a samorządy wojewódzkie.

A to była kwestia podstawowa, bowiem WORD-y działają na normalnych zasadach rynkowych – jeśli nie wyrobią zysku, to nie ma z czego płacić pracownikom.

Takie będą składniki pensji

Od 1 czerwca miesięczne wynagrodzenie składać się będzie z pensji zasadniczej i z dodatków. Dyrektorzy WORD-ów ustalą płacę zasadniczą w oparciu o tabelę (ustalony w umowie o pracę wskaźnik wynagrodzenia) odpowiednio do posiadanego przez pracownika zakresu uprawnień do egzaminowania w kategoriach A, B, C, D i E).

Ów wskaźnik mnoży się przez kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyliczonego na podstawie danych GUS z poprzedniego roku. Ta kwota będzie co roku waloryzowana i także wg danych GUS, ale pod warunkiem, że dany WORD odnotuje ujemny bilans finansowy.

Egzaminator zatrudniony w niepełnym wymiarze otrzyma wynagrodzenie proporcjonalne do wymiaru czasu.

Za wieloletnią pracę należeć się będzie dodatek: za 5 lat w wysokości 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia, a za każdy kolejny rok wzrasta o 1 proc. aż do osiągnięcia 20 proc. po 20 i więcej latach. Do tego dochodzą jednorazowe nagrody jubileuszowe począwszy od 10 lat pracy aż do 30.

Egzaminator nadzorujący i koordynujący pracę pozostałych egzaminatorów przysługuje miesięczny dodatek nie niższy niż 1800 zł. Tworzy się także fundusz nagrodowy za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej – to 3 proc. planowanych środków na wynagrodzenia egzaminatorów.