Iga Baumgart-Witan zachęca dzieci do lekkiej atletyki. Mistrzyni olimpijska zaprasza na niezwykłe warsztaty

Zajęcia odbędą się 21 listopada w Bydgoszczy oraz dzień później w Elblagu. – Ze względu na to, że będzie to już późna jesień nasze zajęcia zorganizujemy w halach sportowych. W Bydgoszczy będzie to hala lekkoatletyczna, natomiast w Elblągu pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Jestem przekonana, że będziemy się znakomicie bawić, a dzieci, które skorzystają z naszej oferty dużo się nauczą. Moim celem jest zachęcenie do uprawiania najpiękniejszej dyscypliny sportu, jaką jest lekkoatletyka, ale przede wszystkim zaktywizowanie i pobudzenie do rywalizacji i regularnych treningów – mówi Iga Baumgart-Witan.

– Lekkoatletyka jest wyjątkowym sportem, bo wydaje mi się, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Można biegać, można skakać wzwyż i w dal, ale można też rzucać oszczepem, młotem i dyskiem, czy pchać kulą. Ten przekrój konkurencji sprawia, że dzieci i młodzież o różnych naturalnych predyspozycjach mogą trafiać do lekkiej atletyki i się w niej spełniać. A to bardzo ważne, bo podstawową kwestią w uprawianiu sportu jest robienie tego, co się lubi – dodaje Baumgart-Witan.

W każdym z warsztatów ma wziąć udział około stu dziewcząt i chłopców. W animacjach i konkurencjach rywalizować będą dziewczynki i chłopcy ze szkół podstawowych w kategoriach w dwóch kategoriach wiekowych – klas 4-6 i klas 7-8, a w Elblągu także z klas drugiej i trzeciej. W programie zajęć są – w Bydgoszczy sprint na 60 metrów, skok w dal, tor przeszkód, rzut do celu i skoki ze skakanką, a w Elblągu rzut do celu, tor przeszkód, skoki w workach, rzut oszczepem i skoki przez drabinkę. W obu miastach w przeprowadzeniu zajęć pomogą młodzi i zdolni lekkoatleci – w Bydgoszczy z młodzieżą spotka się medalista mistrzostw Polski i reprezentant Polski juniorów Gabriel Dziełakowski, a w Elblągu Kacper Lewalski, medalista mistrzostw Europy w biegu na 800 metrów oraz wielokrotny medalista mistrzostw Polski juniorów i seniorów. –Obaj młodzi zawodnicy na co dzień trenują w tych miastach, gdzie odbędą się nasze zajęcia, a zależało mi, by zaangażować lokalne gwiazdy, związane z tymi społecznościami – tłumaczy mistrzyni olimpijska z Tokio.

Organizacja „Sportowych Warsztatów z Gwiazdami Polskiej Lekkoatletyki” została dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.