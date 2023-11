Iga Baumgart-Witan zachęcała dzieci i młodzież do uprawiania sportu. Mamy zdjęcia

Iga Baumgart-Witan spotkała się z dziećmi i młodzieżą w ramach specjalnej akcji pod nazwą „Sportowe Warsztaty z Gwiazdami Polskiej Lekkoatletyki”. Warsztaty zostały przeprowadzone według programu opartego na podstawowych konkurencjach biegowych oraz technicznych.

– Lekkoatletyka jest wyjątkowym sportem, bo wydaje mi się, że każdy może znaleźć coś dla siebie - mówi nasza mistrzyni. - Można biegać, można skakać wzwyż i w dal, ale można też rzucać oszczepem, młotem i dyskiem, czy pchać kulą. Ten przekrój konkurencji sprawia, że dzieci i młodzież o różnych naturalnych predyspozycjach mogą trafiać do lekkiej atletyki i się w niej spełniać. A to bardzo ważne, bo podstawową kwestią w uprawianiu sportu jest robienie tego, co się lubi – dodaje.