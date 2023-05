III liga piłki nożnej: Zawisza Bydgoszcz - Olimpia Grudziądz. Zapis relacji na żywo

Przed meczem Na stadionie przy ul. Gdańskiej spotkają się piąty zespół z liderem rozgrywek. Obie ekipy dzieli 11 punktów w tabeli. Zawiszanie mają za sobą 120 minut i serię rzutów karnych w środowym meczu półfinałowym Pucharu Polski na szczeblu Kujawsko-Pomorskim ZPN. Jedenastki wygrali z Elaną Toruń 4:2. Niebiesko-czarni przegrywając w ostatnią niedzielę z Polonią Środa Wielkopolska przerwali serię sześciu meczów bez porażki w lidze. Z kolei grudziądzanie nie zaznali porażki od siedmiu spotkań, a w ostatnich czterech nie stracili gola i są na najlepszej drodze, by awansować do II ligi.

MECZ

1 - Pierwszy gwizdek. Zaczęła Olimpia.

2 - Już pierwszy róg dla gości.

5 - I drugi korner dla przyjezdnych

7 - Na trybunach trwa pojedynek na gardła kibiców obu drużyn

10 - Tym razem dwa rożne dla zawiszan. Do główki doszedł Patryk Urbański, ale piłka poleciała nad poprzeczką.

12 - Rzut wolny dla Zawiszy z około 25 metrów. Strzelał Urbański, ale prosto w środek bramki

15 - Kąśliwy strzał po ziemi przy słupku Okuniewicza, ale Adrian Olszewski był czujny.

19 - Ładna akcja Olimpii zakończona strzałem Kamila Kurowskiego. Pewnie w bramce Michał Oczkowski.

20 - Kolejny róg dla biało-zielonych. Główkował Warcholak, ale w środek bramki

27 - Kolejny korner dla zespołu z Grudziądza. Przy interwencji faulowany był jeden z obrońców Zawiszy.

29 - Ładny strzał Macieja Koziarzy. Piłka przeleciała minimalnie nad poprzeczką

32 - Tym razem celny strzał Konrada Gutowskiego. Broni Michał Oczkowski

42 - Okres nieciekawej gry, głównie w środku pola

Koniec pierwszej połowy - Z relacją wracamy za około kwadrans

46 - Drugą połowę zaczęli gospodarze

46 - Żółta kartka dla Cabrery za faul na Okuniewiczu

50 - To powinno być 1:0 dla Olimpii. Po główce Patryka Winsztala piłkę z bramki wybił jeden z obrońców Zawiszy. Potem dwa rogi dla grudziądzan, ale zawiszanie dobrze się bronili.

53 - Żółta kartka dla Sebastiana Olszewskiego za faul na Sebastianie Rugowskim

56 - Żółta kartka dla Igora Sobieralskiego za próbę wymuszenia rzutu karnego

61 - Dwie zmiany w Olimpii. Boisko opuścili Kurowski i Nawrocki, których zastąpili Skórecki i Jarzec.

64 - Tym razem dwie zmiany w Zawiszy. Grę kończą Rugowski i Sobieralski, za których wchodzą Wędzelewski i Mateusz Oczkowski

68 - Rożny dla Zawiszy. Po dośrodkowaniu Koziary piłka w rękach bramkarza Olimpii.

69 - I kolejny korne dla niebiesko-czarnych. Faul bydgoszczan.

70 - Kontra Olimpii zakończona strzałem Winsztala. Michał Oczkowski odbija piłkę na róg. Bydgoszczanie radzą sobie z dośrodkowaniem

74 - Kolejna zmiana w Zawiszy: Dahms zmienia Sochania.

77 - Wędzelewski wywalczył róg dla Zawiszy. Dośrodkował Koziara, główkował okuniewicz w słupek, a piłkę do siatki wepchnął Graczyk. Zawisza - Olimpia 1:0.

79 - Zmiana w Olimpii: Winsztala zastępuje Matuszewski.

80 - Dwie zmiany w Zawiszy: Okuniewicza Szczytniewskiego i zastępują Falciano Chachuła

86 - Tym razem dwie zmiany w Olimpii. Boisko opuścili Vu Thanh i Cabrera, których zastąpili Mich i Owczarek.

90 - Żółta kartka dla Graczyka za faul. Sędzia dolicza cztery minuty.

90+3- Rzut karny dla Zawiszy za zagranie piłki ręką przez obrońcę Zawiszy. Adrian Olszewski broni uderzenie Patryka Urbańskiego.

Koniec meczu - Zawisza pokonuje w derby Olimpię. Niebawem galeria zdjęć z meczu oraz z trybun