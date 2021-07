III Piknik Historyczny w Bysławiu. Emocje dzieci i dorosłych sięgały zenitu [Zdjęcia] Anna Klaman

Na III Pikniku Historycznym w Bysławiu wszyscy bawili się znakomicie. Powrót do średniowiecza to jest wydarzenie. Można było dać upust emocjom, strzelając z łuku czy próbując walki z rycerzami. A potężna dawka ruchu jest nie do przecenienia.