IKEA: Osoby bez maseczek nie będą obsługiwane. Klienci szykują szturm na sklep: To bezprawne!

- Obowiązek zasłaniania ust i nosa wynika z § 24 ust. 1 lit. d) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie jest aktem powszechnie obowiązującym i weszło w życie z dniem 8 sierpnia b.r. IKEA działa zawsze zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Wobec powyższego pracownik IKEA odmówi sprzedaży osobie, która nie stosuje się do ww. obowiązku. Działanie takie jest wynikiem obowiązującego prawa, ale także podkreśla szacunek wobec zasad współżycia społecznego oraz odpowiedzialność za klientów i pracowników IKEA. Pragniemy podkreślić, że dbałość o zdrowie nas wszystkich jest najwyższym priorytetem. Dlatego uważamy, że każdy z naszych Klientów powinien czuć się bezpiecznie na terenie naszych sklepów i mieć możliwość zrobienia zakupów bez narażania zdrowia i życia . Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby nasze miejsca spotkań z Klientami spełniały wymogi określone przez polskie służby sanitarne, ale także światowe standardy IKEA. Zapewniamy środki dezynfekcji w naszych sklepach, jak również zachęcamy do zachowania bezpiecznego dystansu społecznego Klientów w trakcie zakupów. Dodatkowo, w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów, w ostatnich miesiącach trwania epidemii zwiększyliśmy zasięg naszej usługi “Zamów i Odbierz”, ułatwiając Klientom osobisty odbiór zamówień online w sklepie lub w dowolnym Punkcie Odbioru Zamówień IKEA. Wierzymy, że dbając o siebie wzajemnie, jesteśmy w stanie zmierzyć się z tym trudnym dla nas wszystkim czasem. Dziękujemy! - czytamy w komunikacie IKEA.

Klienci szykują szturm na sklep IKEA

Na Facebooku powstało wydarzenie pod nazwą "Zakupy wolnych ludzi w IKEA Janki", którego organizator namawia innych, by wspólnie wejść do sklepu i zrobić zakupy bez maseczek.

- Dziś kilkakrotnie dotarła do mnie informacja, że IKEA bezprawnie wyprasza ludzi za brak maseczki. Dlatego postanowiłem to sprawdzić i osobiście wybrać się na zakupy bez maski do IKEI oraz zaprosić Was, abyście w również 4 września dołączyli do mnie - pisze organizator wydarzenia.

Udowodnijmy tej firmie, że wypraszanie ze sklepu i odmowa sprzedaży zakupów ludziom bez masek jest otwartym łamaniem naszych konstytucyjnych praw - czytamy.

Plan jest taki, żeby zebrać się w dużej grupie i razem pójść na drobne zakupy bez maseczek.

1. Jeżeli ochrona nie będzie chciała nas wpuścić, to prosimy wezwanie kierownictwa.

2. Jeżeli sprzedawcy odmówią obsługi, to również prosimy o wezwanie kierownictwa.

3. Jeżeli kierownictwo odmawia, to po kolei dajemy do wypełnienia i podpisania kierownictwu to oświadczenie.

4. Jeżeli wzywają policję i policja przyjedzie, to powołujemy się na art. 231kk

5. Jeżeli w końcu nas wpuszczą, to sprawa się nagłośni da sygnał ludziom w innych miastach

6. Jeżeli nas nie wpuszczą, to możemy złożyć pozew zbiorowy z art. 135kw.