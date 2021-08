Ile można dorobić do renty z KRUS? Co trzeba zrobić, by nie stracić świadczenia? Ekspert wyjaśnia Lucyna Talaśka-Klich

Józefa Spychała, kierownik Wydziału Świadczeń w bydgoskim oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odpowiada na pytania naszych Czytelników Lucyna Talaśka-Klich

Nasz Czytelnik chciałby dorobić do renty, którą wypłaca mu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Czy jest to możliwe? A jeśli tak, to ile może dorobić, by świadczenie nie zostało zmniejszone? Sprawdziliśmy.