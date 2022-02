Ile pieniędzy zebrano na WOŚP 2022 w Grudziądzu? Ostateczna kwota jest imponująca! Zobacz zdjęcia

Hura! Hura! Mamy to. W niedzielę zakończyliśmy ostatnie licytacje. Dzisiaj dotarły do nas przelewy i wpłaty. Nasz ostateczny wynik, czyli całościowa kwota zebrana w Grudziądzu to: 222 tysiące 79 złotych i 67 groszy. Dziękuję organizatorom, wolontariuszom, sponsorom i ludziom o dobrych sercach. Edyta Ogonowska & Sztab Miejski WOŚP w Grudziądzu