Ilu mieszkańców Grudziądza jest zaszczepionych przeciwko COVID-19? A jak jest w gminach? Najgorzej w Rogóźnie

W związku z ruchami antyszczepionkowców w całym kraju, także w Grudziądzu policjanci biorą pod "parasol ochronny" punkty szczepień. - Na terenie naszego działania czyli w Grudziądzu i powiecie grudziądzkim dotąd nie doszło do incydentów związanych z aktami wandalizmu na punkty szczepień bądź aktami przemocy wobec personelu szczepiącego - mówi podkom. Robert Szablewski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. - Niemniej w związku z wydarzeniami w innych miejscach w kraju, grudziądzcy policjanci są już zadaniowani do nadzoru tych punktów. Jeśli pojawi się u nas szczepionkobus będzie on także objęty szczególnym nadzorem przez cały czas trwania akcji.

Przypomnijmy, że na szczepienie przeciwko COVID-19 bez skierowania można się zgłaszać m.in. do szpitala w Grudziądzu, gdzie funkcjonuje największy punkt szczepień. Wystarczy przyjść, wypełnić ankietę i zaszczepić się. Chętni muszą zgłosić się do budynku "N" szpitala. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8-13. Dostępne są preparaty firm: Pfizera, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Moderna.