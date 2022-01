Impreza tylko dla pań, czyli Kino Kobiet. Będzie film "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach"

Pierwsza w 2022 roku impreza z cyklu Kino Kobiet odbędzie się w kinie Helios w Bydgoszczy w najbliższą środę, 26 stycznia. Na styczniowe pokazy organizatorzy zapraszają panie w kostiumach postaci filmowych - to propozycja dla chętnych, a nie warunek konieczny.

Tym razem na ekranach będzie można zobaczyć komedię "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach". To polski seans z gwiazdorską obsadą. Wystąpią m.in. Alicja Bachleda-Curuś, Mikołaj Roznerski, Maciej Zakościelny i Zbigniew Zamachowski.

Przed seansem na panie czekają atrakcje. To konkursy z nagrodami - a nagród jest wysyp, w tym voucher na kobiecą/rodzinną sesję fotograficzną, zaproszenie na zabieg japońskiego liftingu twarzy, vouchery na 2 tygodnie bezpłatnych treningów wraz z opieką fizjoterapeuty oraz rozpiską diety, voucher na indywidualną lekcję makijażu, zaproszenie na masaże relaksujące, vouchery na bezpłatną godzinę gry w squasha lub badmintona, voucher na 2 loty dla 1 osoby w tunelu aerodynamicznym i voucher do pizzerii. Przewidziano również podwójne zaproszenie do Teatru Polskiego, biżuterię, zestawy kosmetyczne, upominki dla czworonogów, książki i prenumeratę "Gazety Pomorskiej".