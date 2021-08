Imprezy w Sępólnie, Więcborku i Kamieniu. Weekendowe propozycje (20 – 22 sierpnia)

NOWE Takie są idealne fryzury dla włosów półdługich. To je teraz wybierają kobiety!

Jakie fryzury są teraz najmodniejsze? Jak wybrać uczesanie gdy mamy włosy średnio długie? Zebraliśmy dla Was najciekawsze propozycje tego sezonu dla włosów półdługich. Co teraz się nosi? Co wybierają kobiety w salonach fryzjerskich?