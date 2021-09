Imprezy w Wąbrzeźnie w weekend 3-5 września 2021 r. Będzie m.in. rajd mający przyspieszyć proces beatyfikacji Ojca Bernarda z Wąbrzeźna

Weekend 3-5 września upłynie niektórym na uczestnictwie w IV Rajdzie Motocyklowym Śladami Ojca Bernarda z Wąbrzeźna. Rajd wystartuje w piątek, 3 września o g. 14.30 z siedziby Klubu Sportowego Unia, a 42 uczestników tego rajdu pojedzie do Grodziska Wielkopolskiego, gdzie spotkają się przy pomniku ojca Bernarda oraz przy studni, w której za sprawą cudu miała pojawić się woda oraz do Lubinia, do którego ojciec Bernard wyruszył jako nastolatek, by zostać benedyktynem. Tam też został pochowany w wieku 28 lat. Z Lubinia ponownie wyruszą do Wąbrzeźna.

Przypomnijmy, że Ojciec Bernard urodził się w 1575 r., był synem burmistrza. Przed wojną światową rozpoczął się proces beatyfikacyjny. Celem rajdu organizowanego przez Andrzeja Michewicza jest przyspieszenie procesu beatyfikacyjnego Ojca Bernarda z Wąbrzeźna. Jak przekazał nam organizator, ten rajd będzie miał trzy wymiary. Pierwszy, czyli religijny, ponieważ rajd ma na celu przyspieszenie procesu beatyfikacji Ojca Bernarda z Wąbrzeźna. Uczestnicy rajdu odwiedzą także miejsce internowania ks. Stefana Wyszyńskiego w Rywałdzie. Beatyfikacja księdza Stefana Wyszyńskiego ma się odbyć 12 września w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Rajd ma mieć też wartość turystyczną, w związku z czym jego uczestnicy zwiedzą zamek w Kórniku. Ważnym elementem rajdu będzie także część historyczna, bowiem motocykliści złożą kwiaty i znicz przy pomniku w Łopatkach, który powstał, aby upamiętnić zamordowanych tam w 1939 roku ofiar SS i Gestapo oraz w Miejscu Pamięci Zbrodni Katyńskiej w Grodzisku Wielkopolskim. Patronat honorowy nad rajdem objął burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygnarowski.