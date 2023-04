In vitro dla Grudziądza? A może siłownia plenerowa? Jest lista projektów Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego

- Bardzo się cieszę z tak dużej aktywności mieszkańców – podkreśla Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. - Budżet obywatelski to doskonała okazja do tego, by samemu decydować o tym, jakie zadania realizowane będą w mieście, ale i na konkretnych osiedlach. To dobrze, że z roku na rok przybywa nowych pomysłów. W obecnej edycji wpłynęło najwięcej wniosków od 2014 roku.

Z myślą o służbach: strażakach i policjantach

Łukasz Hołody złożył z kolei projekt dotyczący zakupu 150 czujek tlenku węgla , które mieliby rozdysponować strażacy. Z kolei Piotr Gajewski chciałby aby druhowie OSP Grudziądz zyskali nowe umundurowanie bojowe . Jak uzasadnia swój wniosek GBO? "Odpowiednie zabezpieczenie ma ogromny wpływ na efektywność i bezpieczeństwo ratownika, narażającego swoje zdrowie i życie podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Ma to bezpośredni związek z bezpieczeństwem mieszkańców i ich mienia, bo tylko ratownik wyposażony w odpowiedni sprzęt jest w stanie wyjechać do akcji". Szacunkowy koszt to ok. 90 tys. zł.

Będzie łatwiej o potomstwo?

Finansowanie miejskiego programu in vitro to projekt Anny Orzechowskiej. Z szacunków wynika, że mogłoby z niego skorzystać ok. 23 par. Dotacja miałaby wynieść 6 tys. zł do zabiegu. Pary będą finansowały jedynie różnicę między dopłatą od miasta a kosztem leczenia. "Miejski Program In Vitro będzie dostępny dla wszystkich par z terenu Grudziądza na podstawie kwalifikacji medycznej, według kolejności zgłoszeń" - wyjaśnia autorka wniosku. Klinki, w których miałyby być wykonywane zabiegi wyłaniane byłyby na podstawie oferty konkursowej.