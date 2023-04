Uwaga mieszkańcy i kierowcy! Kolejny odcinek ulicy Kościuszki w Grudziądzu zamknięty dla ruchu Aleksandra Pasis

Rozpoczyna się kolejny etap modernizacji ulicy Kościuszki w Grudziądzu. Od 24 kwietnia zamknięty dla ruchu pojazdów został odcinek Forteczna - Pułaskiego. Należy bezzwłocznie przeparkować samochody Aleksandra Pasis Zobacz galerię (5 zdjęć)

Od poniedziałku, 24 kwietnia został zamknięty dla ruchu pojazdów kolejny odcinek ulicy Kościuszki: od Fortecznej do Pułaskiego. To następny etap remontu tego traktu. Kierowcy, którzy jeszcze nie przeparkowali samochodów powinni to jak najszybciej uczynić.