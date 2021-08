Inauguracja Dni Sępólna Krajeńskiego 2021 na największym bębnie świata! Mamy zdjęcia

Obchody tegorocznych Dni Sępólna Krajeńskiego rozpoczęły się w piatek, 6 sierpnia, w Krajna Park II Piknikiem Rodzinnym. Zainaugurowało je Etno Polska, czyli widowisko, podczas którego wszyscy chętni mogli zagrać na największym bębnie świata. Najpierw były warsztaty, a potem już wspólna gra. Rytm instrumentu o godzinie 15 wybili mieszkańcy (w tym samorządowcy, radni, dyrektorzy instytucji), oficjalnie rozpoczynając święto miasta.

Największy bęben świata w Sępólnie

Ten gigantyczny instrument posiada membranę o średnicy 10 metrów i daje możliwość grania jednocześnie ponad stu osobom. To projekt autorstwa Ryszarda Bazarnika. Został dwukrotnie wpisany do Światowej Księgi Rekordów Guinnessa w latach 2013 i 2016. Zagrało na nim 296 osób uznanych Certyfikatem World Guinness Records. Był ozdobą wielu festiwali w Polsce, Niemczech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Norwegii. Tym razem zawitał do naszego miasta.