Incydent Janikowski, czyli rekonstrukcja historyczna w Janikowie. Zobaczcie zdjęcia

- Nasz janikowski dworzec kolejowy podczas Powstania Wielkopolskiego miał kluczowe znaczenie. Właśnie tego dnia do Janikowa został wysłany patrol w celu sprawdzenia mostu kolejowego. Podejrzewano, że znajdujący się w rękach niemieckich most został zaminowany - i też tak było. Pomimo, że patrole niemieckie zdążyły się wycofać, to wcześniej zamontowały ładunki wybuchowe, które pod ciężarem przejeżdżającego transportu automatycznie by eksplodowały. Mieszkańcy Janikowa świadomi zbliżających się oddziałów polskich podjęli samodzielne działania. W ostateczności zabezpieczono dworzec kolejowy, wspomniany most, a także obsadzono pocztę - czytamy na stronie MGOK Janikowo, który współorganizował to wydarzenie.